9 мая в Иванове: основные мероприятия, работа транспорта

Где возлагают цветы, как пройдет парад и "Бессмертный полк", подробности акции "Народная Победа"



Основные мероприятия Дня Победы 9 мая в Иванове пройдут на центральных улицах и площадях:

- в 09.30 на воинских захоронениях в местечках Балино и Соснево состоятся торжественное возложение цветов и молебен,

- в 10.00 на площади Победы состоится торжественное возложение цветов к памятнику Георгию Победоносцу,

- в 11.00 на мемориале Героям фронта и тыла пройдет торжественный митинг и парад воинов Ивановского гарнизона,

- с 12.00 на площади Победы начнется молодежная военно-патриотическая акция «Наследники Победы»,

- в 15.00 от мемориала Героям фронта и тыла начнет движение участников акции «Бессмертный полк»,

- в 15.30 на площади Пушкина начнется военно-патриотическая акция «Народная Победа»,

- в 19.00 на мемориале Героям фронта и тыла состоится молодежный флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся!»,

- с 20.00 до 22.00 на площади Пушкина состоится концертная программа «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной»,

- в 22.00 на площади Пушкина состоится праздничный фейерверк в честь Дня Победы.



"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"



Схему построения колонн участников можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Во время построения колонн и на пути следования будет осуществлена организация питьевого режима для участников акции.

В 15.00 начнется шествие колонн по маршруту: памятник «Героям фронта и тыла» - пр-т Шереметевский – пл. Революции – пр-т Ленина – пл. Пушкина.

Схему движения можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Во время движения шествия оркестр Музыкального училища и духовой оркестр, которые пойдут в составе колонны, исполнят любимые песни военных лет.

Завершится шествие на площади Пушкина.

В 14.00 начнется сбор участников народной акции и формирование колонн. Первая колонна будет располагаться напротив памятника «Героям фронта и тыла» у перекрестка с ул. 8-го Марта.Во время построения колонн и на пути следования будет осуществлена организация питьевого режима для участников акции.В 15.00 начнется шествие колонн по маршруту: памятник «Героям фронта и тыла» - пр-т Шереметевский – пл. Революции – пр-т Ленина – пл. Пушкина.Во время движения шествия оркестр Музыкального училища и духовой оркестр, которые пойдут в составе колонны, исполнят любимые песни военных лет.Завершится шествие на площади Пушкина.



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ "НАРОДНАЯ ПОБЕДА"

Площадь Пушкина 15:30 -17:00

- выставка военной техники перед зданием Дворца искусств (БМД-2, БТР-80, «Стрела-10» и другие. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне военной техники)

- выставка ретро-автомобилей (ГАЗ-АА «полуторка» и ГАЗ-67, «русские джипы» ГАЗ-69 и ГАЗ-69-А, ГАЗ-21 «Волга», Москвич-403 и другие)

- в большой армейской палатке будет организована выставка предметов амуниции и быта бойцов РККА и вермахта. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по работе с металлодетектором, а для детей будет проведен блиц-конкурс рисунков для детей по тематике площадки.

- будет организована раздача пакетов с кусочками хлеба, который испечен по рецепту, по которому изготавливали и выдавали по карточкам хлеб в блокадном Ленинграде в 1943 году.



- у военно-полевого узла связи будет работать фотобудка: все желающие смогут сфотографироваться на фоне исторического объекта и сразу же получить фото на память.

- на интерактивной площадке «Споемте, друзья!» вокалисты исполнят известные произведения времен войны, чтецы прочитают для жителей города стихи поэтов-фронтовиков. Каждому гостю площадки, желающему исполнить песню о войне или о Великой Победе, либо прочитать стихи, будет предоставлена такая возможность.





В течение всего дня 9 мая в городских парках им. В.Я. Степанова,

работать общественный транспорт, где, как и на какое время движение будет закрыто и как добраться после фейерверка - можно ознакомиться



На территории города Иванова будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции (в числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) во время проведения культурно-массовых мероприятий 9 мая с 9.00 до 21.00. Места запрета продажи спиртного можно посмотреть Как в праздники в Иванове будет, где, как и на какое время движение будет закрыто и как добраться после фейерверка - можно ознакомиться ЗДЕСЬ На территории города Иванова будет(в числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) во время проведения культурно-массовых мероприятий 9 мая с 9.00 до 21.00. Места запрета продажи спиртного можно посмотреть ЗДЕСЬ

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им. Революции 1905 года и Харинка в Иванове будут проходитьНа площади Победы, площади Пушкина, и у ТЦ «Тополь» и «Ясень» кроме праздничных программ будут представлены