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Новости
сегодня, 22:00
9 мая в Иванове: основные мероприятия, работа транспорта
Где возлагают цветы, как пройдет парад и "Бессмертный полк", подробности акции "Народная Победа"
Основные мероприятия Дня Победы 9 мая в Иванове пройдут на центральных улицах и площадях:
- в 09.30 на воинских захоронениях в местечках Балино и Соснево состоятся торжественное возложение цветов и молебен,
- в 10.00 на площади Победы состоится торжественное возложение цветов к памятнику Георгию Победоносцу,
- в 11.00 на мемориале Героям фронта и тыла пройдет торжественный митинг и парад воинов Ивановского гарнизона,
- с 12.00 на площади Победы начнется молодежная военно-патриотическая акция «Наследники Победы»,
- в 15.00 от мемориала Героям фронта и тыла начнет движение участников акции «Бессмертный полк»,
- в 15.30 на площади Пушкина начнется военно-патриотическая акция «Народная Победа»,
- в 19.00 на мемориале Героям фронта и тыла состоится молодежный флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся!»,
- с 20.00 до 22.00 на площади Пушкина состоится концертная программа «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной»,
- в 22.00 на площади Пушкина состоится праздничный фейерверк в честь Дня Победы.
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
В 14.00 начнется сбор участников народной акции и формирование колонн. Первая колонна будет располагаться напротив памятника «Героям фронта и тыла» у перекрестка с ул. 8-го Марта.
Схему построения колонн участников можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Во время построения колонн и на пути следования будет осуществлена организация питьевого режима для участников акции.
В 15.00 начнется шествие колонн по маршруту: памятник «Героям фронта и тыла» - пр-т Шереметевский – пл. Революции – пр-т Ленина – пл. Пушкина.
Схему движения можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Во время движения шествия оркестр Музыкального училища и духовой оркестр, которые пойдут в составе колонны, исполнят любимые песни военных лет.
Завершится шествие на площади Пушкина.
Схему построения колонн участников можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Во время построения колонн и на пути следования будет осуществлена организация питьевого режима для участников акции.
В 15.00 начнется шествие колонн по маршруту: памятник «Героям фронта и тыла» - пр-т Шереметевский – пл. Революции – пр-т Ленина – пл. Пушкина.
Схему движения можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Во время движения шествия оркестр Музыкального училища и духовой оркестр, которые пойдут в составе колонны, исполнят любимые песни военных лет.
Завершится шествие на площади Пушкина.
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ "НАРОДНАЯ ПОБЕДА"
Площадь Пушкина 15:30 -17:00
- выставка военной техники перед зданием Дворца искусств (БМД-2, БТР-80, «Стрела-10» и другие. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне военной техники)
- выставка ретро-автомобилей (ГАЗ-АА «полуторка» и ГАЗ-67, «русские джипы» ГАЗ-69 и ГАЗ-69-А, ГАЗ-21 «Волга», Москвич-403 и другие)
- в большой армейской палатке будет организована выставка предметов амуниции и быта бойцов РККА и вермахта. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по работе с металлодетектором, а для детей будет проведен блиц-конкурс рисунков для детей по тематике площадки.
- будет организована раздача пакетов с кусочками хлеба, который испечен по рецепту, по которому изготавливали и выдавали по карточкам хлеб в блокадном Ленинграде в 1943 году.
- у военно-полевого узла связи будет работать фотобудка: все желающие смогут сфотографироваться на фоне исторического объекта и сразу же получить фото на память.
- на интерактивной площадке «Споемте, друзья!» вокалисты исполнят известные произведения времен войны, чтецы прочитают для жителей города стихи поэтов-фронтовиков. Каждому гостю площадки, желающему исполнить песню о войне или о Великой Победе, либо прочитать стихи, будет предоставлена такая возможность.
- на интерактивной площадке «Споемте, друзья!» вокалисты исполнят известные произведения времен войны, чтецы прочитают для жителей города стихи поэтов-фронтовиков. Каждому гостю площадки, желающему исполнить песню о войне или о Великой Победе, либо прочитать стихи, будет предоставлена такая возможность.
В течение всего дня 9 мая в городских парках им. В.Я. Степанова,им. Революции 1905 года и Харинка в Иванове будут проходить концерты и народные гуляния.
На площади Победы, площади Пушкина, и у ТЦ «Тополь» и «Ясень» кроме праздничных программ будут представлены выставки военной техники.
Как в праздники в Иванове будет работать общественный транспорт, где, как и на какое время движение будет закрыто и как добраться после фейерверка - можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
На территории города Иванова будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции (в числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) во время проведения культурно-массовых мероприятий 9 мая с 9.00 до 21.00. Места запрета продажи спиртного можно посмотреть ЗДЕСЬ.
На территории города Иванова будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции (в числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) во время проведения культурно-массовых мероприятий 9 мая с 9.00 до 21.00. Места запрета продажи спиртного можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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