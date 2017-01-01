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Новости

1 минуту назад

Двое жителей Ивановской области пришли в гости к брату и убили его

Злоумышленников задержали благодаря полицейской засаде


Преступление было совершено 7 мая в доме на улице 8 марта в Наволоках. К 52-летнему мужчине в гости пришли двое братьев. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в результате которой хозяин жилища получил смертельные ранения.

Полицейские, получившие сообщение об обнаружении трупа, устроили засаду – и взяли обоих подозреваемых, которые в момент задержания были пьяны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: убийство полиция
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