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1 минуту назад
Двое жителей Ивановской области пришли в гости к брату и убили его
Злоумышленников задержали благодаря полицейской засаде
Преступление было совершено 7 мая в доме на улице 8 марта в Наволоках. К 52-летнему мужчине в гости пришли двое братьев. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в результате которой хозяин жилища получил смертельные ранения.
Полицейские, получившие сообщение об обнаружении трупа, устроили засаду – и взяли обоих подозреваемых, которые в момент задержания были пьяны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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