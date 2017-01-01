На трассе в Ивановской области перевернулась иномарка: водитель погиб





Трагедия произошла 6 мая на 14-м километре автодороги Шуя-Введенье-Горицы в Шуйском районе. 49-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «Ниссан Тиида» и вылетел в кювет, где машина перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

