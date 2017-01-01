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7-летний мальчик на велосипеде попал под колеса машины в Ивановской области
Ребенок госпитализирован
ДТП случилось 5 мая около половины 7 вечера на улице Ульянова в Наволоках. 66-летний водитель минивэна «Фольксваген Транспортер» сбил 7-летнего велосипедиста. Мальчика с переломом предплечья, переломом ребра, ушибленной раной головы и ссадинами тела доставили в Кинешемскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед ребенок
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