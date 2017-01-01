Экипажи ДПС в Ивановской области переходят на усиленный режим работы





Численность сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за дорожным движением в выходные и праздничные дни в регионе, будет увеличена в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Массовые проверки водителей в муниципалитетах будут организованы сотрудниками местных подразделений. В течение трех дней как в вечернее и ночное время, так и в утренние часы, рейдовые мероприятия в каждом районе области пройдут с привлечением сотрудников ДПС.

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