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1 минуту назад
Экипажи ДПС в Ивановской области переходят на усиленный режим работы
Численность сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за дорожным движением в выходные и праздничные дни в регионе, будет увеличена в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Массовые проверки водителей в муниципалитетах будут организованы сотрудниками местных подразделений. В течение трех дней как в вечернее и ночное время, так и в утренние часы, рейдовые мероприятия в каждом районе области пройдут с привлечением сотрудников ДПС.
ключевые слова: ГИБДД массовые проверки
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