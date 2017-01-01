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Новости

47 минут назад

Ивановскую область завалит снегом

Синоптики прогнозируют сугробы до 20 см


Активный циклон начал перемещаться через Центральный федеральный округ с запада на восток. Под его влиянием, сообщает Гидрометцентр России, днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом. Синоптики прогнозируют установление снежного покрова толщиной 10-20 см и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. А в северной половине ЦФО не исключена даже гололедица.

В большинстве областей Центрального федерального округа порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.



ключевые слова: погода прогноз снег
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Вроде как 1-ое апреля уже миновало)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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