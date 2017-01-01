ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 1 по 5 мая 2017 года





Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 1-5 мая 2017г.





ПО ПРОСМОТРАМ:

1. Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода. Подробности большой полицейской погони в Иванове (10168)

2. В Иванове за неадекватным водителем была организована большая полицейская погоня - ФОТО, ВИДЕО (9700)

3. Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области. Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+ (9138)

4. В Иванове сгорел дом Бабы Яги - ФОТО, ВИДЕО (8045)

5. В Иванове обрушилась часть балкона, едва не задев ребенка – ФОТО (6118)





ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1. В Иванове определен участок для высадки 600 саженцев (57)

2. В ивановской мэрии объяснили, почему для высадки 600 деревьев был выбран Московский микрорайон (24)

3. В Иванове сгорел дом Бабы Яги - ФОТО, ВИДЕО (21)

4. Иваново победило: до 5 мая мэрия должна определить место для высадки аллеи в 1000 деревьев (20)

5. Пять машин сгорели ночью в Иванове. В одном случае причиной пожара стал поджог – ФОТО (19)





Как видим из рейтинга, на минувшей неделе посетителей нашего сайта больше всего заинтересовали три темы – полицейская погоня за автоугонщиком, участок в Иванове для высадки 600 деревьев, выигранных в интернет-конкурсе, и сгоревший в облцентре дом Курбатова – архитектурный памятник регионального значения, прозванный в народе домом Бабы Яги.

Данные рейтинга – по состоянию на 6 мая 2017 года, 10:30.

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