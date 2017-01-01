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ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews
С 1 по 5 мая 2017 года
Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 1-5 мая 2017г.
ПО ПРОСМОТРАМ:
1. Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода. Подробности большой полицейской погони в Иванове (10168)
2. В Иванове за неадекватным водителем была организована большая полицейская погоня - ФОТО, ВИДЕО (9700)
3. Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области. Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+ (9138)
4. В Иванове сгорел дом Бабы Яги - ФОТО, ВИДЕО (8045)
5. В Иванове обрушилась часть балкона, едва не задев ребенка – ФОТО (6118)
ПО КОММЕНТАРИЯМ:
1. В Иванове определен участок для высадки 600 саженцев (57)
2. В ивановской мэрии объяснили, почему для высадки 600 деревьев был выбран Московский микрорайон (24)
3. В Иванове сгорел дом Бабы Яги - ФОТО, ВИДЕО (21)
4. Иваново победило: до 5 мая мэрия должна определить место для высадки аллеи в 1000 деревьев (20)
5. Пять машин сгорели ночью в Иванове. В одном случае причиной пожара стал поджог – ФОТО (19)
Как видим из рейтинга, на минувшей неделе посетителей нашего сайта больше всего заинтересовали три темы – полицейская погоня за автоугонщиком, участок в Иванове для высадки 600 деревьев, выигранных в интернет-конкурсе, и сгоревший в облцентре дом Курбатова – архитектурный памятник регионального значения, прозванный в народе домом Бабы Яги.
Данные рейтинга – по состоянию на 6 мая 2017 года, 10:30.
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