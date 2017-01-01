В Иванове определен победитель чемпионата по чтению вслух «Страница 17»





5 мая в Иванове впервые состоялся финал чемпионата по чтению вслух «Страница 17». За победу боролись 10 финалистов. Вел состязания создатель чемпионата Михаил Фаустов.

У участников было три соревновательных этапа. Первый - чтение отрывка из отечественной прозы. Второй - из зарубежной. На чтение отводилась одна минута. Третий этап - чтение стихотворения. Без ограничения по времени. Книги, отрывки из которых читали участники, были запечатаны в конверты. Перед началом испытаний школьники их вскрывали.

В итоге победителем стала Мирослава Пичугина. В подарок она получила 30 книг от издательской группы «Эксмо-АСТ». И теперь примет участие в региональном полуфинале в Туле. И если там войдет в четверку финалистов, поедет в Москву сражаться за титул чемпиона России по чтению вслух и приз – 300 тысяч рублей.

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