ПОСЛУШАЙТЕ! За аллею в 600 деревьев в Иванове развернулась настоящая битва

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Ну, как же так? Вроде отличный подарок городу - новая аллея. Сами же ивановцы и приложили усилия, чтобы его получить. А теперь вдруг выясняется: то, что должно было порадовать, вызывает недовольство, раздражение и споры…

Подробности – в комментарии Татьяны Прокопенко.

170-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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