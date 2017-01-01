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9 минут назад
ПОСЛУШАЙТЕ! За аллею в 600 деревьев в Иванове развернулась настоящая битва
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Ну, как же так? Вроде отличный подарок городу - новая аллея. Сами же ивановцы и приложили усилия, чтобы его получить. А теперь вдруг выясняется: то, что должно было порадовать, вызывает недовольство, раздражение и споры…
Подробности – в комментарии Татьяны Прокопенко.
170-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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