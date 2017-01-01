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9 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! За аллею в 600 деревьев в Иванове развернулась настоящая битва

ВИДЕО


Ну, как же так? Вроде отличный подарок городу - новая аллея. Сами же ивановцы и приложили усилия, чтобы его получить. А теперь вдруг выясняется: то, что должно было порадовать, вызывает недовольство, раздражение и споры…

Подробности – в комментарии Татьяны Прокопенко.

170-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропал подросток
				
сегодня, 14:21

				

				В Ивановской области пропал подросток 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На медальоны мемориала Героям фронта и тыла нанесены имена четырех ивановцев
				
сегодня, 14:04

				

				На медальоны мемориала Героям фронта и тыла нанесены имена четырех ивановцев 
									
								

					
	 Это два героя Советского Союза и два полных кавалера Ордена Славы - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове открыли памятник железнодорожникам
				
сегодня, 12:46

				

				В Иванове открыли памятник железнодорожникам 
									
								

					
	 Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове задержан парень, совершивший пять разбойных нападений на офисы микрозаймов
				
сегодня, 11:38

				

				В Иванове задержан парень, совершивший пять разбойных нападений на офисы микрозаймов 
								

					
	 Полицейским злоумышленник сообщил, что на преступления пошел из-за долговой ямы
				

				

	    			
    
	    				
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