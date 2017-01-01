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Рейтинг депутатов Ивоблдумы по доходам за 2016 год
Как мы уже сообщали, сегодня региональные парламентарии опубликовали декларации своих доходов за 2016 год. В таблице облдумы депутаты расположены в алфавитном порядке. Мы же для удобства наших читателей их ранжировали по степени доходности каждого – от большего к меньшему. Отметим, что речь идет исключительно о задекларированном доходе за год (без учета имущества, доходов супругов и т.д.)
Рейтинг депутатов Ивоблдумы по доходам за 2016 год
1. Сергей Нациевский - 88 699 809 руб.
2. Алексей Коробов - 28 009 922
3. Роман Ефремов - 24 907 224
4. Виктор Торопов - 13 154 337
5. Анатолий Буров - 8 854 294
6. Александр Фомин - 7 507 477
7. Анна Малышкина - 3 750 788
8. Михаил Кизеев - 2 252 776
9. Виктор Смирнов 1 690 744
10.Игорь Волков - 1 659 656
11.Борис Чудецкий - 1 538 961
12.Александр Маслов - 1 392 518
13.Владимир Гришин - 1 117 277
14.Виктор Кованов - 1 071 223
15.Игорь Светушков - 1 043 102
16.Александр Шаботинский - 1 027 786
17.Ирина Крысина - 993 501
18.Ирина Сидорина - 921 889
19.Владимир Кленов - 908 053
20.Вячеслав Сверчков 820 428
21.Николай Корчагин - 814 718
22.Ирина Виноградова - 782 606
23.Дмитрий Шелякин - 754 984
24.Сергей Рыбаков - 561 016
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