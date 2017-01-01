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Новости

33 минуты назад

Рейтинг депутатов Ивоблдумы по доходам за 2016 год


Как мы уже сообщали, сегодня региональные парламентарии опубликовали декларации своих доходов за 2016 год. В таблице облдумы депутаты расположены в алфавитном порядке. Мы же для удобства наших читателей их ранжировали по степени доходности каждого – от большего к меньшему. Отметим, что речь идет исключительно о задекларированном доходе за год (без учета имущества, доходов супругов и т.д.)

Рейтинг депутатов Ивоблдумы по доходам за 2016 год

1.    Сергей Нациевский - 88 699 809 руб.

2.    Алексей Коробов - 28 009 922

3.    Роман Ефремов - 24 907 224

4.    Виктор Торопов - 13 154 337

5.    Анатолий  Буров - 8 854 294

6.    Александр Фомин - 7 507 477

7.    Анна Малышкина - 3 750 788

8.    Михаил Кизеев - 2 252 776

9.    Виктор Смирнов 1 690 744

10.Игорь Волков - 1 659 656

11.Борис Чудецкий - 1 538 961

12.Александр Маслов - 1 392 518

13.Владимир Гришин - 1 117 277

14.Виктор Кованов - 1 071 223

15.Игорь Светушков - 1 043 102

16.Александр Шаботинский - 1 027 786

17.Ирина Крысина - 993 501

18.Ирина Сидорина - 921 889

19.Владимир Кленов - 908 053

20.Вячеслав Сверчков 820 428

21.Николай Корчагин - 814 718

22.Ирина Виноградова - 782 606

23.Дмитрий Шелякин - 754 984

24.Сергей Рыбаков - 561 016



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сегодня, 14:21

				

				В Ивановской области пропал подросток 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 14:04

				

				На медальоны мемориала Героям фронта и тыла нанесены имена четырех ивановцев 
									
								

					
	 Это два героя Советского Союза и два полных кавалера Ордена Славы - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове открыли памятник железнодорожникам
				
сегодня, 12:46

				

				В Иванове открыли памятник железнодорожникам 
									
								

					
	 Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:38

				

				В Иванове задержан парень, совершивший пять разбойных нападений на офисы микрозаймов 
								

					
	 Полицейским злоумышленник сообщил, что на преступления пошел из-за долговой ямы
				

				

	    			
    
	    				
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