Похожие новости
-
вчера, 13:46Сколько в 2016 году заработал председатель Арбитражного суда Ивановской области
-
(0)
- 3400
- 9
-
-
28.04.2017 17:42Сколько губернатор Павел Коньков заработал в 2016 году
-
(5)
- 5351
- 0
-
-
28.04.2017 18:56Кто из правительства Ивановской области больше остальных заработал в 2016 году
-
(3)
- 4610
- 17
-
-
14.04.2017 22:54Семьи двух ивановских сенаторов заработали в 2016 году 208 млн рублей
-
(7)
- 5509
- 17
-
-
14.04.2017 21:30Бывшему главе города Иваново Алексею Хохлову выдали в Москве квартиру
-
(1)
- 3758
- 5
-
Новости
30 минут назад
Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской областной думы
Председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов обнародовал сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Задекларированный доход спикера облдумы составил 1 690 744,71 руб. В собственности у Виктора Смирнова квартира (78,4 кв.м.) и сезонный апартамент (45,31 кв.м.). Больше ничего не задекларировано.
Его супруга заработала в прошлом году 588 228,71 руб. В собственности – ничего. В пользовании – квартира (78,4 кв.м.).
В 2015 году заработок Виктора Смирнова составил 1 365 816,60 руб. были задекларированы те же квартира и летний апартамент. А еще – автомобиль «Форд Фокус II». Доход супруги в 2015 году составил 701 268,04 руб.
Декларации всех остальных депутатов Ивоблдумы можно посмотреть здесь.
ключевые слова: областная дума председатель доходы декларация
- оцените новость:
-
(0)
- 166
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:21В Ивановской области пропал подросток
ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(1)
- 1764
сегодня, 14:04На медальоны мемориала Героям фронта и тыла нанесены имена четырех ивановцев
Это два героя Советского Союза и два полных кавалера Ордена Славы - ФОТО
-
(3)
- 752
сегодня, 12:46В Иванове открыли памятник железнодорожникам
Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - ФОТО
-
(1)
- 1093
сегодня, 11:38В Иванове задержан парень, совершивший пять разбойных нападений на офисы микрозаймов
Полицейским злоумышленник сообщил, что на преступления пошел из-за долговой ямы
-
(0)
- 1131