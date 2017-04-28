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Новости

30 минут назад

Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской областной думы


Председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов обнародовал сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Задекларированный доход спикера облдумы составил 1 690 744,71 руб. В собственности у Виктора Смирнова квартира (78,4 кв.м.) и сезонный апартамент (45,31 кв.м.). Больше ничего не задекларировано.

Его супруга заработала в прошлом году 588 228,71 руб. В собственности – ничего. В пользовании – квартира (78,4 кв.м.).

В 2015 году заработок Виктора Смирнова составил 1 365 816,60 руб. были задекларированы те же квартира и летний апартамент. А еще – автомобиль «Форд Фокус II». Доход супруги в 2015 году составил 701 268,04 руб.

Декларации всех остальных депутатов Ивоблдумы можно посмотреть здесь.

ключевые слова: областная дума председатель доходы декларация
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 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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