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сегодня, 18:27
В Иванове мужчина с большим ножом пугает на дороге водителей
ВИДЕО
«У новостройки на улице Московской в Иванове водитель «ГАЗели» не только перегородил дорогу, но и запугивает граждан ножом». Такое сообщение пришло в нашу редакцию. Водитель легковушки, приславший нам это видео, называет газелиста неадекватом. Что между ними произошло на дороге, неизвестно. Но подобная демонстрация большого ножа реально напугала автора видео, и он поспешил ретироваться.
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Комментарии (5)
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- DDD57 минут назадЧто-то дама его совсем не боится...
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- Борис Борисыч48 минут назадВидимо его муза
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- Тутошний Я52 минуты назадРолик не о чём,ни чего в нём противозаконного невидно,где всё видео что произошло до этого? А тут скажет,взял нож и пошёл распаковывать товар который привёз на доставку или что в этом роде,где он кого-то там запугивает,выкладываете реальную ересть без доказательств!!!
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- Борис Борисыч46 минут назадВообще если честно полиции надо здесь разобраться, водитель воспринял угрозу реально если поехал обратно, покушение на преступление все таки
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- Ёжъ40 минут назадКолбаска у него в фургоне лежит, отрезать кусочек понадобилось...
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