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Новости

сегодня, 18:27

В Иванове мужчина с большим ножом пугает на дороге водителей

ВИДЕО


«У новостройки на улице Московской в Иванове водитель «ГАЗели» не только перегородил дорогу, но и запугивает граждан ножом». Такое сообщение пришло в нашу редакцию. Водитель легковушки, приславший нам это видео, называет газелиста неадекватом. Что между ними произошло на дороге, неизвестно. Но подобная демонстрация большого ножа реально напугала автора видео, и он поспешил ретироваться.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									DDD								
							
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  • 57 минут назад
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										+1
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							Что-то дама его совсем не боится...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Борис Борисыч								
							
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  • 48 минут назад
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							Видимо его муза								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 52 минуты назад
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										+1
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							Ролик не о чём,ни чего в нём противозаконного невидно,где всё видео что произошло до этого? А тут скажет,взял нож и пошёл распаковывать товар который привёз на доставку или что в этом роде,где он кого-то там запугивает,выкладываете реальную ересть без доказательств!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Борис Борисыч								
							
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  • 46 минут назад
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							Вообще если честно полиции надо здесь разобраться, водитель воспринял угрозу реально если поехал обратно, покушение на преступление все таки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ёжъ								
							
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  • 40 минут назад
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							Колбаска у него в фургоне лежит, отрезать кусочек понадобилось...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Ивановской области пропал подросток
				
сегодня, 14:21

				

				В Ивановской области пропал подросток 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 14:04

				

				На медальоны мемориала Героям фронта и тыла нанесены имена четырех ивановцев 
									
								

					
	 Это два героя Советского Союза и два полных кавалера Ордена Славы - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:46

				

				В Иванове открыли памятник железнодорожникам 
									
								

					
	 Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:38

				

				В Иванове задержан парень, совершивший пять разбойных нападений на офисы микрозаймов 
								

					
	 Полицейским злоумышленник сообщил, что на преступления пошел из-за долговой ямы
				

				

	    			
    
	    				
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