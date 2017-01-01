В Иванове мужчина с большим ножом пугает на дороге водителей

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«У новостройки на улице Московской в Иванове водитель «ГАЗели» не только перегородил дорогу, но и запугивает граждан ножом». Такое сообщение пришло в нашу редакцию. Водитель легковушки, приславший нам это видео, называет газелиста неадекватом. Что между ними произошло на дороге, неизвестно. Но подобная демонстрация большого ножа реально напугала автора видео, и он поспешил ретироваться.

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