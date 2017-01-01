В Иванове открылся межрегиональный молодежный форум для ребят с нарушением слуха

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Сегодня в ивановском Центре культуры и отдыха открылся 5-й межрегиональный молодежный форум для лиц с нарушением слуха «Центр Роста». В течение двух дней в работе форума примут участие свыше 60 людей с нарушением слуха из 15 регионов России.

По словам руководителя программы «Дети Ивановской области» регионального благотворительного фонда «Губернаторский Фонд целевых программ» Галины Коньковой, форум призван привлечь внимание общественности к проблемам молодежи с особыми потребностями, объединить и активизировать их потенциал. «Центр Роста» является коммуникативно-образовательной площадкой для талантливой неслышащей молодежи, платформой для обмена опытом в области социального партнерства, развития волонтерского движения, а также проведения образовательных курсов по технологиям информационного продвижения, взаимодействию с общественными организациями, созданию межрегиональных молодежных связей.

В этом году форум расширяет географию, в нем принимают участие представители не только соседних регионов, но и Центрального федерального округа. На форум приглашены руководители социальных программ и проектов, преподаватели жестового языка.

В рамках мероприятия в течение двух дней пройдут лекции и тренинги на жестовом языке по командообразованию, развитию нестандартного мышления, а также культурно-просветительские мероприятия.

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