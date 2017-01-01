Как в праздники в Иванове будет работать общественный транспорт

Где, как и на какое время движение будет закрыто





В связи с проведением 6 мая тренировок подразделений Ивановского гарнизона и 9 мая праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в областном центре будет закрыто движение всех видов транспорта:

По Шереметевскому проспекту:

- На участке от улицы Громобоя до улицы Крутицкой 6 мая с 5.00 до 7.00.

- На участке от улицы Громобоя до улицы 10 Августа 9 мая с 5.00 до 16.00.

По проспекту Ленина:

- В связи с проведением шествия «Бессмертный полк» на участке от улицы 10 Августа до площади Пушкина 9 мая с 14.00 до 16.00.

- В связи с проведением пиротехнического шоу, на участке от улицы Демидова до улицы Почтовая, а также по улице Жарова на участке от проспекта Ленина до улицы Кузнецова 9 мая с 21.00 до окончания мероприятий.

- По улице Красной Армии в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина 9 мая с 14.00 до 16.00.

На время закрытия движения по Шереметевскому проспекту 6 и 9 мая движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

- № 9 до площади Победы;

- № 2, 6 и 11 по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала.

Автобусные маршруты:

- № 2, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 30, 30-Б, 32, 33,37, 38, 39 по проспекту Ленина.

На время закрытия движения по проспекту Ленина 9 мая с 14.00 до 16.00 маршруты общественного транспорта будут скорректированы следующим образом:

Троллейбус:

№ 1, 9 - движение будет прекращено;

№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 - до площади Победы;

№ 5 - местечко Курьяново - площадь Пушкина; меланжевый комбинат - площадь Победы;

№ 10 - станция «Текстильный» - площадь Пушкина; областная больница - площадь Победы.

Автобусные маршруты:

№ 1 - областная больница - площадь Победы; улица Станционная - местечко Пустошь-Бор;

№ 2 - улица Маршала Василевского - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 3 - улица Минская - улица Ермака; площадь Победы - улица Куконковых;

№ 7 - областная больница - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Пустошь-Бор;

№ 8, 40, 43 - по маршруту через площадь Победы, улицы Багаева и Кузнецова;

№ 10 - местечко Минеево - улица Станционная; улица Куконковых - площадь Победы;

№ 12, 13, 33 - по маршруту до улицы 10 Августа;

№ 14 - местечко Авдотьино - улица Ермака; улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 15 - по маршруту через площадь Победы, улицы Багаева, Кузнецова и Жарова;

№ 15/4 - завод ГПП - площадь Победы; село Богородское - улица Спартака;

№ 17 - местечко Харинка - улица Сарментовой;

№ 18 - улица Шевченко - площадь Пушкина; улица Сарментовой - улица Академическая;

№ 20 - Сухово-Дерябихский микрорайон - площадь Победы;

№ 24 - местечко Лесное - улица Сарментовой; улица 10 Августа - местечко Харинка;

№ 25 - Сухово-Дерябихский микрорайон - улица 10 Августа;

№ 28 - Бакинский проезд - площадь Пушкина; улица Генерала Хлебникова - площадь Победы;

№ 29 - местечко Авдотьино - улица Станционная; 30-й микрорайон - площадь Победы;

№ 30 - местечко Авдотьино - улица Станционная; улица 10 Августа - областная детская больница;

№ 30-Б - улица Профессиональная - площадь Победы; улица Станционная - местечко Авдотьино;

№ 31 - местечко Авдотьино - улица Станционная; Сухово-Дерябихский микрорайон - улица 10 Августа;

№ 32 - улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 35 - улица Минская - улица Станционная; Сухово-Дерябихский микрорайон – улица 10 Августа;

№ 36 - местечко Авдотьино - улица Станционная; местечко Курьяново - площадь Пушкина;

№ 37 - улица 10 Августа - меланжевый комбинат, улица Сарментовой - местечко Пустошь-Бор;

№ 38 - хутор Митрофаново - улица Сарментовой; Сухово-Дерябихский микрорайон - площадь Победы;

№ 39 - областная детская больница - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 44 - тупик Дальний - площадь Победы (через улицы Багаева и Большую Воробьевскую).

9 мая с 21.00 до окончания мероприятий:

Троллейбусные маршруты:

№ 1, 7, 8 - по Шереметевскому проспекту;

№ 3, 4, 5, 10 - до площади Победы;

№ 9 - движение будет прекращено.

Автобусные маршруты:

№ 1, 3, 10, 15/4, 29, 44 - по Шереметевскому проспекту, улице 10 Августа, проспекту Ленина и далее по маршруту;

№ 7, 13, 31, 35 - через Шереметевский проспект и далее по маршруту;

№ 18 - по улице Почтовой, улице Багаева, площади Победы, улице Красной Армии, Шереметевскому проспекту (в обратном направлении по Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина, улице Почтовой, улице Кузнецова) и далее по маршруту;

№ 28 - по улицам Жарова, Кузнецова, Почтовой, Багаева, площади Победы, улицам Красной Армии, 10 Августа (в обратном направлении по улице 10 Августа, проспекту Ленина, улицам Почтовой, Кузнецова, Жарова) и далее по маршруту;

№ 36 - по улице Карла Маркса, Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Почтовой, Кузнецова (в обратном направлении по улицам Кузнецова, Почтовой, Багаева, площади Победы, улице Красной Армии, Шереметевскому проспекту, улице Карла Маркса) и далее по маршруту.

Работа городского пассажирского транспорта 9 мая будет организована до 24.00 для обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничных мероприятий и проведения пиротехнического шоу из мест массового скопления людей (от площади Победы, площади Революции, с улиц Кузнецова, Демидова).

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