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Новости

сегодня, 16:54

В ивановской мэрии объяснили, почему для высадки 600 деревьев был выбран Московский микрорайон


Ивановское руководство объяснило, почему из всех территорий города для посадки Аллеи Славы был выбран Московский микрорайон. В соцсетях уже поднимается волна возмущения ивановцев: люди требуют Аллею Славы ближе к своему месту проживания или хотя бы в центр города.

Напомним, Иваново стало одним из городов-победителей во Всероссийской экологической акции, которую проводил Московский питомник деревьев.

Власти брали в расчет 2 критерия. Во-первых, Московский микрорайон не может попасть в список мест общественного благоустройства программы «Комфортная городская среда». По положениям программы, территория должна быть свободна от прав третьих лиц, с чем в Московском микрорайоне наблюдаются проблемы. Во-вторых, по условиям благотворителей, все 600 деревьев должны быть посажены в одном месте, представлять единый зеленый ландшафт. Свободных зон в городе не так много. Есть и фактор сочувствия к обделенным зеленью жителям Московского.



ключевые слова: саженцы аллея конкурс акция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Sky								
							
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  • сегодня, 17:03
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										+1
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							"Есть и фактор сочувствия к обделенным зеленью жителям Московского."
    
Все Иваново обделено зеленью, а сочувствие почему-то только к жителям Московского)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Oleg18								
							
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  • 51 минуту назад
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										+1
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							Раньше на месте Московского мкр-на была свалка,район считался вредным, если хотят угробить 600 деревьев так это их дело.Очень жаль.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 46 минут назад
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										+1
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							Какая разница где их посадят? Придет новая метла и прикажет вырубить! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ghfdlf								
							
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  • 44 минуты назад
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										+1
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							Какое нафиг сочувствие,голосовали города всей области и всех районов города,а общие деревья посадить решили в московском,что оно такое есть этот московский и кому он нужен.Общая аллея Славы в отдельном ни кому не нужном спальном районишке, это просто  очередная некомпетентность властей города 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
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										+1
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							" По положениям программы, территория должна быть свободна от прав третьих лиц, с чем в Московском микрорайоне наблюдаются проблемы."
    
Как я и предполагал ранее: деньги, в виде деревьев пошли нужному человеку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропал подросток
				
сегодня, 14:21

				

				В Ивановской области пропал подросток 
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 14:04

				

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сегодня, 12:46

				

				В Иванове открыли памятник железнодорожникам 
									
								

					
	 Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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				В Иванове задержан парень, совершивший пять разбойных нападений на офисы микрозаймов 
								

					
	 Полицейским злоумышленник сообщил, что на преступления пошел из-за долговой ямы
				

				

	    			
    
	    				
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