В ивановской мэрии объяснили, почему для высадки 600 деревьев был выбран Московский микрорайон





Ивановское руководство объяснило, почему из всех территорий города для посадки Аллеи Славы был выбран Московский микрорайон. В соцсетях уже поднимается волна возмущения ивановцев: люди требуют Аллею Славы ближе к своему месту проживания или хотя бы в центр города.

Напомним, Иваново стало одним из городов-победителей во Всероссийской экологической акции, которую проводил Московский питомник деревьев.

Власти брали в расчет 2 критерия. Во-первых, Московский микрорайон не может попасть в список мест общественного благоустройства программы «Комфортная городская среда». По положениям программы, территория должна быть свободна от прав третьих лиц, с чем в Московском микрорайоне наблюдаются проблемы. Во-вторых, по условиям благотворителей, все 600 деревьев должны быть посажены в одном месте, представлять единый зеленый ландшафт. Свободных зон в городе не так много. Есть и фактор сочувствия к обделенным зеленью жителям Московского.

поделиться ссылкой:

