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12 минут назад
Качество воды в квартирах ивановцев временно снизится
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6 мая в 10 часов вечера «Водоканал» будет проводить ремонтные работы на водоводе, проходящем в районе улицы Детской в Иванове. Завершить ремонт планируют в 05.30 7 мая.
В связи с этим, предупреждает ивановская мэрия, возможно изменение гидравлического режима, снижение качества воды, подаваемой потребителям по показателям мутности, в районе города, ограниченном улицами:
- Академика Мальцева
- Якова Гарелина
- пр. Ленина
- Громобоя
- пр. Шереметевский
- Карла Маркса
а также часть потребителей Рабочего поселка.
При необходимости (по заявлению группы потребителей) будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефону диспетчерской службы 930101, добавочный 1.
ключевые слова: водовод ремонт водоснабжение
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