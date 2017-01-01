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Новости

12 минут назад

Качество воды в квартирах ивановцев временно снизится

Перечень адресов


6 мая в 10 часов вечера «Водоканал» будет проводить ремонтные работы на водоводе, проходящем в районе улицы Детской в Иванове. Завершить ремонт планируют в 05.30 7 мая.

В связи с этим, предупреждает ивановская мэрия, возможно изменение гидравлического режима, снижение качества воды, подаваемой потребителям по показателям мутности, в районе города, ограниченном улицами:

- Академика Мальцева

- Якова Гарелина

- пр. Ленина

- Громобоя

- пр. Шереметевский

- Карла Маркса

а также часть потребителей Рабочего поселка.

При необходимости (по заявлению группы потребителей) будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефону диспетчерской службы 930101, добавочный 1.



ключевые слова: водовод ремонт водоснабжение
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