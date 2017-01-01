В Иванове на Аллее Славы состоялся финал городского смотра-конкурса строя и песни

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В финальном этапе городского смотра-конкурса строя и песни «Равнение на мужество», который состоялся сегодня на Аллее Славы в Иванове, соревновались участники военно-патриотических отрядов образовательных учреждений города.

7 команд в двух возрастных категориях (до 14 лет и старше) состязались в умении выполнять 3 строевые дисциплины. В программу конкурса входили рапорт командира о готовности к участию в конкурсе и девиз команды, показ строевых приемов (строевая стойка, повороты на месте, выполнение команд «налево», «направо», «кругом», выход из строя), прохождение строя с песней.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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