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Новости

34 минуты назад

В Иванове на Аллее Славы состоялся финал городского смотра-конкурса строя и песни

ФОТО


В финальном этапе городского смотра-конкурса строя и песни «Равнение на мужество», который состоялся сегодня на Аллее Славы в Иванове, соревновались участники военно-патриотических отрядов образовательных учреждений города.

7 команд в двух возрастных категориях (до 14 лет и старше) состязались в умении выполнять 3 строевые дисциплины. В программу конкурса входили рапорт командира о готовности к участию в конкурсе и девиз команды, показ строевых приемов (строевая стойка, повороты на месте, выполнение команд «налево», «направо», «кругом», выход из строя), прохождение строя с песней.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: строй песня смотр-конкурс
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 10 минут назад
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										0
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							Если честно - детей жалко.
    
на улице холод, ветрище...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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