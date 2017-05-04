Новости
В Ивановской области пропал подросток
ФОТО, ПРИМЕТЫ
В Ивановской области полиция разыскивает Елисеева Александра Алексеевича 23.07.1999 года рождения.
Подросток ушел из дома по улице Фрунзенской в Тейкове и до настоящего времени не вернулся. Мама несовершеннолетнего обратилась за помощью в розыске в органы внутренних дел. Всем наружным службам полиции направлена ориентировка с приметами Александра Елисеева.
ПРИМЕТЫ: на вид 17-19 лет, рост 174-176 см, среднего телосложения, на переносице горбинка (шрам от пореза).
БЫЛ ОДЕТ: болоньевая куртка, толстовка малинового цвета с надписью на груди красными буквами "CROPP", синие джинсы, серые кеды с белой подошвой.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в полицию по телефонам: 8(49343) 2-22-02 или 02.
- оцените новость:
-
(1)
- 558
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 299
-
(0)
- 663