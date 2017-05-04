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Новости

44 минуты назад

В Ивановской области пропал подросток

ФОТО, ПРИМЕТЫ


В Ивановской области полиция разыскивает Елисеева Александра Алексеевича 23.07.1999 года рождения.

Подросток ушел из дома по улице Фрунзенской в Тейкове и до настоящего времени не вернулся. Мама несовершеннолетнего обратилась за помощью в розыске в органы внутренних дел. Всем наружным службам полиции направлена ориентировка с приметами Александра Елисеева.

ПРИМЕТЫ: на вид 17-19 лет, рост 174-176 см, среднего телосложения, на переносице горбинка (шрам от пореза).

БЫЛ ОДЕТ: болоньевая куртка, толстовка малинового цвета с надписью на груди красными буквами "CROPP", синие джинсы, серые кеды с белой подошвой.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в полицию по телефонам: 8(49343) 2-22-02 или 02.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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