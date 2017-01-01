На медальоны мемориала Героям фронта и тыла нанесены имена четырех ивановцев

Это два героя Советского Союза и два полных кавалера Ордена Славы - ФОТО







Имена героев Советского Союза Александра Дмитриева и Сергея Щербакова и полных кавалеров Ордена Славы Григория Уткина и Геннадия Морозова нанесены на медальоны мемориала Героям фронта и тыла в Иванове. Торжественная церемония состоялась сегодня, 5 мая. В мероприятии принял участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.

«Сегодня, спустя более 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, очень важно сохранить память о тех, кто спас Отечество, продолжать работу по увековечиванию имен героев и их подвигов. В Ивановской области активно работают поисковые отряды, которые ежегодно в ходе экспедиций находят новые медальоны фронтовиков, предметы военного времени и открывают новые имена героев. Сегодня на медальонах мемориала появились четыре новые фамилии», - отметил глава региона. Он выразил благодарность волонтерам, участникам поисковых отрядов за активную работу по сохранению исторической памяти. Именно активистами Российского военно-исторического общества восстановлены имена четырех героев-ивановцев, которые увековечены сегодня на медальонах мемориала Героям фронта и тыла.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 400 тысяч ивановцев, 130 тысяч из них не вернулись. 158 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, 22 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

Мемориал Героям фронта и тыла установлен в память о боевых и трудовых подвигах жителей Иванова в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2010 года здесь был зажжен вечный огонь и установлены бронзовые медальоны с именами героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.

Для справки:

Герой Советского Союза Александр Павлович Дмитриев родился 29 июля 1910 года в Иваново-Вознесенске. После смерти отца семья переехала в село Окшово Меленковского района Владимирской области, а затем в город Муром. Здесь работал слесарем на заводе, окончил вечернюю школу рабочей молодежи, был выдвинут на профсоюзную работу. В 1940 году направлен на учебу в Москву в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В начале войны был зачислен в кадры Красной Армии, окончил курсы политсостава при Военно-политической академии и получил назначение начальником политотдела танкового училища. Весной 1942 года направлен в действующую армию начальником политотдела танковой бригады. Здесь прошел первое боевое крещение, получил контузию и награжден первым боевым орденом Красного Знамени. В составе гвардейской танковой бригады прошел войну до Берлина и Праги. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии подполковнику Александру Дмитриеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза Сергей Васильевич Щербаков родился 6 октября 1914 года в селе Тюгаево (ныне Комсомольский район). В Красную Армию призван в 1933 году. В 1937 году окончил Орловское бронетанковое училище, в 1939 году - Харьковское военное авиационное училище летчиков-наблюдателей. На фронте с июня 1941 года воевал в составе 16-го и 14-го авиационных полков дальнего действия в должности штурмана звена, затем - инструктора по радионавигации, заместителя штурмана 22-го гвардейского авиаполка. С марта 1945 года - штурман эскадрильи 15-го гвардейского авиаполка. За годы войны успешно выполнил 219 боевых вылетов на самолетах СБ и Б-25. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Сергею Щербакову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Полный кавалер Ордена Славы Григорий Васильевич Уткин - уроженец деревни Брусово Верхнеландеховского района. На фронт был призван на второй день войны и начал боевой путь рядовым пехотинцем. В бою под Новоржевом был ранен, а после лечения в госпитале обучался на курсах механиков-водителей танков. Вернувшись на фронт, воевал в составе 237-й танковой бригады, участвовал в боях за освобождение Украины. 5 февраля 1944 года в бою за высоту в районе города Винница танк под управлением Григория Уткина ворвался в расположение противника и уничтожил три противотанковые пушки вместе с расчетами. В одном из следующих боев под городом Тернополь был тяжело ранен. После лечения в госпитале продолжил службу в составе 5-го воздушно-десантного стрелкового полка, где был назначен помощником командира. Демобилизован в сентябре 1945 года. За годы службы был трижды награжден Орденом Славы 3-й степени.

Полный кавалер Ордена Славы Геннадий Владимирович Морозов - уроженец города Иваново. В марте 1942 года призван в Красную Армию. Боевое крещение получил в боях под Сталинградом, где был заряжающим зенитной батареи в составе 226-й стрелковой дивизии. В ноябре 1943 года был ранен и только летом вернулся на фронт. Воевал на Центральном, Белорусском и 1-м Украинских фронтах, участвовал в Курской битве, в боях за освобождение Украины. Летом 1944 года во время Львовско-Сандомирской наступательной операции гвардии старший сержант Морозов при прорыве обороны немцев, прикрывая свою пехоту, огнем из 45-миллиметрового орудия уничтожил восемь огневых точек противника, отразил 10 контратак. 12 сентября 1944 года при взятии высоты Безымянной у деревни Каменица-Гурна (Польша) командир стрелкового отделения, гвардии старший сержант Морозов под сильным огнем противника первым со своим отделением ворвался во вражеские траншеи и закрепился на занятом рубеже. В бою был ранен. До января 1945 года находился в госпитале. Вернулся в полк, участвовал в боях на территории Польши и Германии. В марте был направлен на курсы младших лейтенантов 60-й армии, где и встретил день Победы. Геннадий Владимирович Морозов награжден Орденом Славы 2-й степени и дважды - Орденом Славы 3-й степени.

По материалам правительства Ивановской области



поделиться ссылкой:

