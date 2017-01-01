В Иваново приезжает экстрим-шоу каскадеров

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Экстрим-шоу каскадеров на ивановском стадионе «Текстильщик» будет длиться 4 дня - с 8 по 11 июня. Организаторы обещают самые показать опасные трюки на грани возможностей, сбивание машин, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, гонку на двух колесах, прыжки на высокой скорости в горящие кольца с трамплина, пиротехнические спецэффекты и многое другое. Подробности можно узнать здесь.

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