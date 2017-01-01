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сегодня, 13:45
В Иваново приезжает экстрим-шоу каскадеров
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Экстрим-шоу каскадеров на ивановском стадионе «Текстильщик» будет длиться 4 дня - с 8 по 11 июня. Организаторы обещают самые показать опасные трюки на грани возможностей, сбивание машин, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, гонку на двух колесах, прыжки на высокой скорости в горящие кольца с трамплина, пиротехнические спецэффекты и многое другое. Подробности можно узнать здесь.
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Комментарии (2)
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- Chelsyсегодня, 14:04БАРС! 4 строчки - и все равно с ошибками!
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- Василий Тертый3 минуты назадУ нас и без шоу каждый день каскадерские трюки на неподготовленных машинах происходят при езде по нашим дорогам . Нашли чем удивить. Ну разве только до прыжков дело не дошло.
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