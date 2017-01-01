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Новости

сегодня, 13:45

В Иваново приезжает экстрим-шоу каскадеров

ВИДЕО


Экстрим-шоу каскадеров на ивановском стадионе «Текстильщик» будет длиться 4 дня - с 8 по 11 июня. Организаторы обещают самые показать опасные трюки на грани возможностей, сбивание машин, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, гонку на двух колесах, прыжки на высокой скорости в горящие кольца с трамплина, пиротехнические спецэффекты и многое другое. Подробности можно узнать здесь.



ключевые слова: каскадеры экстрим шоу
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Chelsy								
							
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  • сегодня, 14:04
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							БАРС! 4 строчки - и все равно с ошибками!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Василий Тертый								
							
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  • 3 минуты назад
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							 У нас и без шоу каждый день каскадерские трюки на неподготовленных машинах происходят при езде по нашим дорогам . Нашли чем удивить. Ну разве только до прыжков дело не дошло.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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