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Новости

3 минуты назад

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на субботу и воскресенье

Суббота, 6 мая

В субботу в Арт-сквере (пересечение улиц 10-го Августа и Марии Рябининой) будет дан старт новому сезону работы открытой рок-площадки «Россия – это мы!». Для любителей рок-музыки силами ивановского рок-клуба будет организован флэш-моб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные композиции отечественных и зарубежных рок-групп. Также для зрителей мероприятия выступят лауреаты областных творческих конкурсов.

Турнир по волейболу, посвященный Дню Победы, пройдет в спортивном комплексе в в/ч 98-й ВДД.

Матч в рамках Первенства России по футболу между командами «Текстильщик» Иваново – «Знамя Труда» Орехово-Зуево начнется в 17.00 на стадионе «Текстильщик» (ул. Ермака, д.49).

Воскресенье, 7 мая

С 7 по 9 мая в парке им. В.Я. Степанова будет проходить Открытое первенство города Иваново по велосипедному спорту.

В 11.00 в городских парках культуры и отдыха пройдут культурно-развлекательные мероприятия для всей семьи.



ключевые слова: афиша
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