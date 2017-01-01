В ивановском доме-музее Пророкова откроется выставка, посвященная 72-й годовщине Великой Победы





8 мая в 14.00 в доме-музее Бориса Пророкова (г. Иваново, ул. Пророкова, 15) состоится открытие выставки произведений живописи, графики, ивановских художников - ветеранов войны и труда, посвященной 72-й годовщине Великой Победы.

В экспозиции будут представлены пейзажи, портреты, натюрморты, графика Михаила Агеева, Евгения Грибова, Константина Мухина, Аполлона Бесщапова, Алексея Кузнецова, Руфэля Михайлова и других мастеров.

В 14.30 в рамках мероприятия пройдёт литературно-музыкальный вечер для ветеранов войны и труда, художников с участием Татьяны Копычевой — артистки-вокалистки Ивановского музыкального театра, дипломанта международного (Италия) и всероссийского конкурсов вокалистов, Марины Князевой — руководителя вокальной студии «Поющие маки» при Ивановском областном художественном музее, Натальи Дзуцевой — доктора филологических наук, профессора кафедры теории литературы и русской литературы ХХ в., поэтессы Галины Сорокиной и других.

Ванная выставка проходит ежегодно и приурочена к празднованию Дня Победы и дня рождения советского художника, мастера сатиры и агитационно-политической графики Бориса Пророкова.

Выставка будет работать до 4 июня.

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