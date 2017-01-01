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Новости

46 минут назад

В Иванове открыли памятник железнодорожникам

Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - ФОТО


Сегодня, 5 мая, на перроне железнодорожного вокзала областного центра состоялась церемония открытия памятника железнодорожникам – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В мероприятии, приуроченном к празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие ветераны-фронтовики и труженики тыла Ивановского железнодорожного узла, руководители Северной железной дороги, представители органов местного самоуправления города Иваново, представители юного поколения. Памятник создан по инициативе Совета ветеранов Ивановского железнодорожного узла.

Напомним, в годы войны наш город принял и отправил тысячи и тысячи составов с различными военными грузами. На фронт из тыла переправлялись войска, перевозилось оружие, боеприпасы и продовольствие. По железнодорожным путям эвакуировались миллионы граждан страны, тысячи предприятий, по ним возвращались домой победители.

«В военные годы на железнодорожников возлагались ответственные задачи. Именно от их самоотверженности и профессионализма зависело транспортное обеспечение операций Красной Армии. Этот памятник увековечит подвиг людей, без которых Победа не состоялась бы. Сегодня все собравшиеся у мемориала почтили минутой молчания подвиг ивановских ветеранов стальных магистралей», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: железная дорога железнодорожники Великая Отечественная война памятник
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