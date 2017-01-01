В Иванове упавшая в автобусе пассажирка получила травму позвоночника

Водитель «ПАЗа» резко притормозил, пропуская пешехода





Вечером 4 мая 2-ой травмпункт за медицинской помощью обратилась 40-летняя женщина. Медики диагностировали у нее ушибы поясничного отдела позвоночника и ягодичной области. Пациентка пояснила, что травму получила при падении в автобусе.

Сотрудники ГИБДД установили, что дорожный инцидент произошел около половины 8 утра на проспекте Строителей. За рулем того самого «ПАЗа» находился 55-летний водитель. В момент ДТП он резко притормозил, пропуская пешехода, в результате чего пассажирка упала в салоне. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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