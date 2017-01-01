Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:24

В Иванове упавшая в автобусе пассажирка получила травму позвоночника

Водитель «ПАЗа» резко притормозил, пропуская пешехода


Вечером 4 мая 2-ой травмпункт за медицинской помощью обратилась 40-летняя женщина. Медики диагностировали у нее ушибы поясничного отдела позвоночника и ягодичной области. Пациентка пояснила, что травму получила при падении в автобусе.

Сотрудники ГИБДД установили, что дорожный инцидент произошел около половины 8 утра на проспекте Строителей. За рулем того самого «ПАЗа» находился 55-летний водитель. В момент ДТП он резко притормозил, пропуская пешехода, в результате чего пассажирка упала в салоне. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП автобус пассажир падение
  • оцените новость:
  • (0)
  • 676
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации