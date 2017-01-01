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Новости

26 минут назад

В Иванове задержан парень, совершивший пять разбойных нападений на офисы микрозаймов

Полицейским злоумышленник сообщил, что на преступления пошел из-за долговой ямы


На территории областного центра было зарегистрировано несколько фактов разбойных нападений на офисы кредитных организаций. Действовал преступник всегда по одной и той же криминальной схеме: угрожая ножом, требовал у менеджеров наличные, а, получив деньги, скрывался.

3 мая, вооружившись ножом, злоумышленник совершил очередное дерзкое нападение на офис микрозаймов на улице Лежневской. Спустя два часа на проспекте Ленина в Иванове он снова ворвался в офис кредитной конторы и потребовал у находящихся там сотрудников передать всю имеющуюся наличность. Похитив деньги, с места преступления налётчик скрылся.

В этот же день сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался безработный ранее судимый за аналогичное преступление 22-летний ивановец. В ходе работы с задержанным выяснилось, что каждый раз он брал на очередной разбой новый нож, а мотивом своих преступлений фигурант называет долговую яму, в которую он попал. Установлена причастность задержанного к 5 нападениям на офисы кредитных контор. Полицейские установили, что задержанный тратил деньги, полученные преступным путем, на развлечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ключевые слова: микрозайм разбой полиция
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									Krovelchik								
							
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  • 7 минут назад
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