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Новости

36 минут назад

В Кинешемском районе к берегу Волги прибило тело утопленника


Инцидент произошел вечером 2 мая в районе поселка Красноволжец Кинешемского района. Как сообщает портал Кинешемец.RU, тело молодого человека (примерно 20 лет) прибило к берегу Волги. Судя по внешним признакам, тело находилось в воде не очень долго. Обстоятельства гибели парня устанавливаются.



ключевые слова: река берег утопленник
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