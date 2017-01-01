В Кинешемском районе к берегу Волги прибило тело утопленника





Инцидент произошел вечером 2 мая в районе поселка Красноволжец Кинешемского района. Как сообщает портал Кинешемец.RU, тело молодого человека (примерно 20 лет) прибило к берегу Волги. Судя по внешним признакам, тело находилось в воде не очень долго. Обстоятельства гибели парня устанавливаются.



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