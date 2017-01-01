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36 минут назад
В Кинешемском районе к берегу Волги прибило тело утопленника
Инцидент произошел вечером 2 мая в районе поселка Красноволжец Кинешемского района. Как сообщает портал Кинешемец.RU, тело молодого человека (примерно 20 лет) прибило к берегу Волги. Судя по внешним признакам, тело находилось в воде не очень долго. Обстоятельства гибели парня устанавливаются.
ключевые слова: река берег утопленник
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