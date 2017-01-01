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49 минут назад
Компания «РусЛайн» вводит дополнительные услуги на авиарейсе Иваново-Москва
Это - «Выбор места в самолете» и «Свободное место рядом»
С апреля 2017 года авиакомпания «РусЛайн» ввела дополнительные услуги «Выбор места в самолете» и «Свободное место рядом» в 9 городах России. Ранее эти услуги предоставлялись только из столичного аэропорта Домодедово. Теперь получить дополнительно гарантированные комфорт и удобство могут и пассажиры, вылетающие рейсами:
• Белгород – Москва;
• Воронеж – Москва;
• Екатеринбург – Уфа;
• Иваново – Москва;
• Киров – Москва;
• Липецк – Москва;
• Пенза – Москва;
• Санкт-Петербург – Иваново;
• Ульяновск – Москва.Возможность выбрать место в ряду с увеличенным расстоянием между креслами стоит 1000 рублей для 1 взрослого пассажира, а забронировать соседнее место для гарантии дополнительного свободного пространства рядом - 1500 рублей (стоимость указана в одну сторону). Оформление осуществляется на стойках регистрации.
ключевые слова: авиарейс дополнительные услуги
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Комментарии (2)
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- Manuel De La Mare22 минуты назадС такими ценами сами летайте !
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- qwe3717 минут назадопять бюджетники негодуют ! ай-ай-ай