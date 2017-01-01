Компания «РусЛайн» вводит дополнительные услуги на авиарейсе Иваново-Москва

Это - «Выбор места в самолете» и «Свободное место рядом»





С апреля 2017 года авиакомпания «РусЛайн» ввела дополнительные услуги «Выбор места в самолете» и «Свободное место рядом» в 9 городах России. Ранее эти услуги предоставлялись только из столичного аэропорта Домодедово. Теперь получить дополнительно гарантированные комфорт и удобство могут и пассажиры, вылетающие рейсами:

• Белгород – Москва;

• Воронеж – Москва;

• Екатеринбург – Уфа;

• Иваново – Москва;

• Киров – Москва;

• Липецк – Москва;

• Пенза – Москва;

• Санкт-Петербург – Иваново;

• Ульяновск – Москва.

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Возможность выбрать место в ряду с увеличенным расстоянием между креслами стоит 1000 рублей для 1 взрослого пассажира, а забронировать соседнее место для гарантии дополнительного свободного пространства рядом - 1500 рублей (стоимость указана в одну сторону). Оформление осуществляется на стойках регистрации.