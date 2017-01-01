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Новости

49 минут назад

Компания «РусЛайн» вводит дополнительные услуги на авиарейсе Иваново-Москва

Это - «Выбор места в самолете» и «Свободное место рядом»


С апреля 2017 года авиакомпания «РусЛайн» ввела дополнительные услуги «Выбор места в самолете» и «Свободное место рядом» в 9 городах России. Ранее эти услуги предоставлялись только из столичного аэропорта Домодедово. Теперь получить дополнительно гарантированные комфорт и удобство могут и пассажиры, вылетающие рейсами:

•        Белгород – Москва;

•        Воронеж – Москва;

•        Екатеринбург – Уфа;

•        Иваново – Москва;

•        Киров – Москва;

•        Липецк – Москва;

•        Пенза – Москва;

•        Санкт-Петербург – Иваново;

•        Ульяновск – Москва.

Возможность выбрать место в ряду с увеличенным расстоянием между креслами стоит 1000 рублей для 1 взрослого пассажира, а забронировать соседнее место для гарантии дополнительного свободного пространства рядом - 1500 рублей (стоимость указана в одну сторону). Оформление осуществляется на стойках регистрации.

ключевые слова: авиарейс дополнительные услуги
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 22 минуты назад
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										0
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							С такими ценами сами летайте ! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									qwe37								
							
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  • 17 минут назад
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							опять бюджетники негодуют ! ай-ай-ай								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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