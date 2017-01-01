В Иванове бдительный прохожий предотвратил кражу снегохода из автотехцентра

Злоумышленники осуждены на 2 и 1,5 года лишения свободы





В Иванове вынесен приговор двум местным жителям, совершившим кражу в декабре прошлого года.

Ночью подсудимые сбили замки на дверях котельной автотехцентра и проникли внутрь. Там они взяли 4 литых диска от автомашины марки «Тойота» на общую сумму 28 тысяч рублей, которые вынесли с территории и сложили за забором. Также мужчины попытались похитить снегоход марки «Arctik cat» стоимостью свыше 370 тысяч рублей. Но не успели. Бдительный прохожий увидел, как неизвестные взламывают дверь автотехцентра, и вызвал полицию. Злоумышленники были задержаны.

На днях состоялся суд, который ранее судимого мужчину приговорил к 2 годам колонии строгого режима, а его подельника – к 1,6 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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