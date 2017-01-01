Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:41

Ивановцы завоевали два золота, два серебра и бронзу на престижном международном турнире

Двое участников ивановской команды получили именные лицензии на Первенство Европы - ФОТО, ВИДЕО


В Афинах завершились соревнования по тхэквондо ВТФ на рейтинговом турнире «Кубок Президента WTF» в европейском регионе. 387 команд из 51 страны мира выставили 2135 бойцов для борьбы за награды этого престижного турнира, в числе которых Олимпийские чемпионы, чемпионы Мира и Европы.

Наряду с командами спортивных клубов и школ в соревнованиях приняли участие национальные сборные команды большинства стран Европы и ряда стран Азии и Африки. Столь обширный состав участников объясняется тем, что победа на данном турнире позволяет спортсмену принять участие в первенстве и чемпионате Европы без отбора в своей стране.

В турнире приняли участие и ведущие спортсмены ивановской спортшколы олимпийского резерва № 7. По результатам соревнований ивановские спортсмены выиграли 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу:

1 место: Черкасов Ярослав (12-14 лет до 49 кг) и Данилов Илья (12-14 лет до 53 кг)

2 место: Махмудов Мухаммед (15-17 лет до 51 кг) и Казанская Маргарита (15-17 лет до 49 кг)

3 место: Носова Анастасия (15-17 лет до 55 кг).

Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей Маньшина Дмитрия, Анисенко Артема, Казаряна Арзумана и Кана Артура.

В общекомандном зачёте первое место - у мужской Национальной Сборной Ирана, на втором - Сборная Турции. Третье место Национальная Сборная России и Национальная сборная Испании. Ивановская команда заняла в общем зачете 15 место, опередив многие национальные сборные команды.

По результатам турнира двое ивановских спортсменов - Черкасов Ярослав и Данилов Илья - получили именные лицензии на Первенство Европы 2017, которое состоится в октябре 2017 года в Будапеште.



ключевые слова: спорт единоборства тхэквондо турнир
  • оцените новость:
  • (0)
  • 213
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									dima								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодцы!!! Удачи на Первенстве Европы!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •