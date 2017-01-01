Ивановцы завоевали два золота, два серебра и бронзу на престижном международном турнире

Двое участников ивановской команды получили именные лицензии на Первенство Европы - ФОТО, ВИДЕО





В Афинах завершились соревнования по тхэквондо ВТФ на рейтинговом турнире «Кубок Президента WTF» в европейском регионе. 387 команд из 51 страны мира выставили 2135 бойцов для борьбы за награды этого престижного турнира, в числе которых Олимпийские чемпионы, чемпионы Мира и Европы.

Наряду с командами спортивных клубов и школ в соревнованиях приняли участие национальные сборные команды большинства стран Европы и ряда стран Азии и Африки. Столь обширный состав участников объясняется тем, что победа на данном турнире позволяет спортсмену принять участие в первенстве и чемпионате Европы без отбора в своей стране.

В турнире приняли участие и ведущие спортсмены ивановской спортшколы олимпийского резерва № 7. По результатам соревнований ивановские спортсмены выиграли 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу:

1 место: Черкасов Ярослав (12-14 лет до 49 кг) и Данилов Илья (12-14 лет до 53 кг)

2 место: Махмудов Мухаммед (15-17 лет до 51 кг) и Казанская Маргарита (15-17 лет до 49 кг)

3 место: Носова Анастасия (15-17 лет до 55 кг).

Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей Маньшина Дмитрия, Анисенко Артема, Казаряна Арзумана и Кана Артура.

В общекомандном зачёте первое место - у мужской Национальной Сборной Ирана, на втором - Сборная Турции. Третье место Национальная Сборная России и Национальная сборная Испании. Ивановская команда заняла в общем зачете 15 место, опередив многие национальные сборные команды.

По результатам турнира двое ивановских спортсменов - Черкасов Ярослав и Данилов Илья - получили именные лицензии на Первенство Европы 2017, которое состоится в октябре 2017 года в Будапеште.

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