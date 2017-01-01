В регионе выявлено 18 положительных результатов на клещевой боррелиоз

И 2 – на вирус клещевого энцефалита





По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона по поводу присасывания клещей в лечебно-прафилактические учреждения Ивановской области обратились 187 человек, в том числе 69 детей. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза. Случаи присасывания клещей наблюдались в Иванове, Кинешме, Шуе, Тейкове, Ивановском, Приволжском, Фурмановском, Тейковском, Кинешемском, Заволжском, Шуйском, Лухском, Верхнеландеховском, Палехском, Пестяковском, Южском и Савинском районах.

К настоящему времени в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии всего исследовано 142 клеща, выявлено 18 положительных результатов на клещевой боррелиоз (г. Иваново, г. Кохма, г. Шуя, г. Кинешма, Ивановский, Фурмановский, Лежневский и Родниковский районы) и 2 положительных результата на вирус клещевого энцефалита (г. Иваново, Ивановский район).

Случаев заболеваний клещевым боррелиозом и вирусным клещевым энцефалитом среди детей и взрослых не зарегистрировано.

поделиться ссылкой:

