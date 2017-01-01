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Новости

17 минут назад

Ивановцы открыли способ быстрой, но дорогостоящей борьбы с ямами на дорогах

ФОТО


В ивановском сегменте рунета появились фото с примером такой борьбы. Кто-то особо заботливый буквально заткнул пробоину в асфальте на Вокзальной площади курткой. Комментаторы сообщают, что ивановцы «настолько огорчены состоянием дорог в городе, что жертвуют своей кожаной курткой, чтобы заделать одну из многих ям у ж/д вокзала». Насколько изделие действительно кожаное и принадлежит ли оно изобретателю метода, неизвестно.



ключевые слова: дороги ямы
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