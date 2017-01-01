Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

32 минуты назад

В Иванове прошел областной конкурс «Боевое развертывание отделения от автоцистерны»

Результаты и ФОТО


4 мая на территорию ивановской пожарно-спасательной части № 2 съехались пожарные автоцистерны со всей области. 12 команд огнеборцев приняли участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства «Боевое развертывание отделения от автоцистерны».

Конкурс проводился на площадке перед учебной башней. Перед стартом каждая команда пожарных должна была поставить полностью укомплектованную пожарно-техническим вооружением автоцистерну у гидранта. Также перед стартом жюри оценивало состояние боевой одежды участников. В каждой команде было по 6 человек: командир отделения, 4 пожарных и водитель.

По сигналу стартера огнеборцы собирали сложную линию из нескольких пожарных рукавов и поднимались с двумя пожарными стволами на учебную башню по специальным лестницам. Затем в рукава подавали воду. Время фиксировалось по появлению воды из обоих стволов. На первый взгляд, ничего сложного, но жюри следило за каждой деталью: рукава должны быть определенного диаметра, закреплены специальными рукавными задержками и многие другие тонкости, которые обычные люди не замечают. Жюри даже добавляло штрафное время за неисправность пожарно-технического оборудования, правил охраны труда и так далее.

В итоге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, первое место заняла команда специализированной пожарно-спасательной части Ивановской области. Второе место – у огнеборцев Вичугского пожарно-спасательного гарнизона. И третье место заняли представители Ивановского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области



ключевые слова: пожарные автоцистерна профмастерство конкурс МЧС
  • оцените новость:
  • (0)
  • 151
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации