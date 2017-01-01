В Иванове прошел областной конкурс «Боевое развертывание отделения от автоцистерны»

Результаты и ФОТО





4 мая на территорию ивановской пожарно-спасательной части № 2 съехались пожарные автоцистерны со всей области. 12 команд огнеборцев приняли участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства «Боевое развертывание отделения от автоцистерны».

Конкурс проводился на площадке перед учебной башней. Перед стартом каждая команда пожарных должна была поставить полностью укомплектованную пожарно-техническим вооружением автоцистерну у гидранта. Также перед стартом жюри оценивало состояние боевой одежды участников. В каждой команде было по 6 человек: командир отделения, 4 пожарных и водитель.

По сигналу стартера огнеборцы собирали сложную линию из нескольких пожарных рукавов и поднимались с двумя пожарными стволами на учебную башню по специальным лестницам. Затем в рукава подавали воду. Время фиксировалось по появлению воды из обоих стволов. На первый взгляд, ничего сложного, но жюри следило за каждой деталью: рукава должны быть определенного диаметра, закреплены специальными рукавными задержками и многие другие тонкости, которые обычные люди не замечают. Жюри даже добавляло штрафное время за неисправность пожарно-технического оборудования, правил охраны труда и так далее.

В итоге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, первое место заняла команда специализированной пожарно-спасательной части Ивановской области. Второе место – у огнеборцев Вичугского пожарно-спасательного гарнизона. И третье место заняли представители Ивановского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

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