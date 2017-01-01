Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 5 мая





По сообщению ивановской мэрии, 4 мая ямочный ремонт проезжей части проходил на улицах Новая, Батурина (у дома №5), перекрестках улиц Жарова/Кузнецова, Почтовая/Кузнецова, проспекте 70 лет Победы, Загородном шоссе, площади Революции и переулке Посадский.

Также работы по восстановлению проезжей части с применением инертного материала продолжались на площади Меланжистов.

Ремонт дорог отдельными «картами» проводился на улице Свободы (участок от улицы Станиславского до улицы Калинцева).

Сегодня, 5 мая, будет продолжено восстановление покрытия с применением инертного материала на улицах Каравайковой (обочина дороги у дома №132) и 12-й Сосневской.

Ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси будет продолжен на проспекте 70-летия Победы, Загородном шоссе, площади Революции, сквере воинов-интернационалистов, перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Куконковых, дороге на кладбище Балино от улицы 1-й Балинской.

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