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Новости

52 минуты назад

В Иванове автомобилист сбил ехавшего по тротуару велосипедиста

Пострадавшего доставили в травмпункт


ДТП случилось 4 мая около 18.15 на улице Парижской Коммуны областного центра. 49-летний водитель, заезжая во двор на автомобиле «ВАЗ-21124», сбил двигавшегося по тротуару велосипедиста. 35-летнего мужчину с ушибами и ссадинами предплечья и плеча доставили во 2-й травмпункт, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед пострадавший
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