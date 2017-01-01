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52 минуты назад
В Иванове автомобилист сбил ехавшего по тротуару велосипедиста
Пострадавшего доставили в травмпункт
ДТП случилось 4 мая около 18.15 на улице Парижской Коммуны областного центра. 49-летний водитель, заезжая во двор на автомобиле «ВАЗ-21124», сбил двигавшегося по тротуару велосипедиста. 35-летнего мужчину с ушибами и ссадинами предплечья и плеча доставили во 2-й травмпункт, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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