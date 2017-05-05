05.05.2017: Места установки фоторадаров в Иванове и области





Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 5 мая 2017 года:

Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)

Кострома-Иваново (Приволжский, Фурмановский районы)

Иваново-Родники (Ивановский, Родниковский районы)

Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Тейковский, Ивановский районы)

Ковров-Шуя-Кинешма (Родниковский район)

г. Кохма

г. Иваново (ул. Некрасова)

Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».

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