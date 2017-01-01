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ПОСЛУШАЙТЕ! О персональной ответственности губернаторов за расселение из аварийного жилья
Губернаторы должны взять на себя персональную ответственность за ситуацию с расселением из аварийного жилья, заявил сегодня Президент на Госсовете. И не подчиненных посылать к гражданам, а лично им о проблемах рассказывать. Министр строительства и ЖКХ - поддержал. Всё правильно, Владимир Владимирович, не выполнили взятые обязательства - пусть идут в народ и объясняются.
А ведь и министру Михаилу Меню как бывшему губернатору нынешнего региона-аутсайдера это заявление адресовано. Хотя он вряд ли воспринял на свой счет слова о персональной ответственности. Но давайте вспомним, ведь теперешнее отставание во многом следствие управленческих ошибок его команды…
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
169-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (1)
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- UY11232 минуты назадА кто ответит за опасные для жизни и здоровья многоквартирные дома построенные при МИХАИЛЕ МЕНЕ драгоценным ЗАО "ВАРЯГ". Или кто нибудь объяснит людям, как дальше жить в опасных домах
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