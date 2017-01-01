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55 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! О персональной ответственности губернаторов за расселение из аварийного жилья

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Губернаторы должны взять на себя персональную ответственность за ситуацию с расселением из аварийного жилья, заявил сегодня Президент на Госсовете. И не подчиненных посылать к гражданам, а лично им о проблемах рассказывать. Министр строительства и ЖКХ - поддержал. Всё правильно, Владимир Владимирович, не выполнили взятые обязательства - пусть идут в народ и объясняются.

А ведь и министру Михаилу Меню как бывшему губернатору нынешнего региона-аутсайдера это заявление адресовано. Хотя он вряд ли воспринял на свой счет слова о персональной ответственности. Но давайте вспомним, ведь теперешнее отставание во многом следствие управленческих ошибок его команды…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

169-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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							А кто ответит за опасные для жизни и здоровья  многоквартирные дома построенные при  МИХАИЛЕ МЕНЕ драгоценным ЗАО "ВАРЯГ". Или кто нибудь объяснит людям, как дальше жить в опасных домах  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области
				
сегодня, 13:19

				

				Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области 
								

					
	 Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Пять машин сгорели ночью в Иванове
				
сегодня, 10:57

				

				Пять машин сгорели ночью в Иванове 
									
								

					
	 В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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