IvanovoNews разобрался в истории с ветераном, «брошенным» на остановке после вручения подарка





Интернет-пост, который появился сразу в нескольких ивановских пабликах, вызвал волну негодования в адрес местной власти. В нем жительница областного центра рассказывает, как на остановке у медакадемии увидела одинокого ветерана. Вот что она сообщает:

«Он внимательно присматривался к номерам автобусов и маршруток. Не смогла устоять, подошла и спросила, куда надо ехать. Ответ убил! Его привезли на машине для вручения подарка к 9 Мая (в руках сумочка с пледом), но обратно отвезти НИКТО не удосужился, а он с собой даже денег не взял. Ему 93 года, плохо слышит и видит, родных никого в живых не осталось, всех схоронил, мобильного телефона, естественно, нет, да и звонить-то всё равно некому. К сожалению, я была без машины, дала ему денег на проезд».

Корреспонденту IvanovoNews автор поста рассказала, что узнала лишь фамилию ветерана. За ответами на вопросы мы обратились в администрацию Иванова. Выяснив ситуацию, пресс-служба дала следующий ответ.

Чиновники поздравили с праздником 400 ветеранов. Подарки - приветственные адреса и пледы - госслужащие вручали лично, объезжая каждого участника войны. Так получилось, что ветерана, о котором идет речь, в момент визита не оказалось дома. В таких случаях представители соцзащиты оставляют записку, в которой указано, что за подарком могут прийти родственники пожилого человека либо можно позвонить по указанному телефону для уточнения информации и переносе даты посещения. Со слов сотрудницы, в соцзащиту ветеран явился сам. Рассказал, что добрался на автобусе. От предложения подвезти его до дома отказался, поскольку живет в двух остановках.

После шумихи в соцсетях представители администрации связались с ветераном, он пояснил, что претензий не имеет. Правда, уточнил, что рассчитывал на подарок в виде продуктового набора.

Неравнодушные граждане, которые забили тревогу, планируют в ближайшее время навестить пожилого человека и по возможности помочь.

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