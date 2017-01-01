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Новости

сегодня, 18:04

Очередной многоквартирный дом снесут в Иванове


В областном центре в ближайшее время будет снесен многоквартирный жилой дом №36 на улице Колотилова. Он находится в аварийном состоянии. Соответствующее постановление вышло в ивановской администрации.



ключевые слова: дом снос
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫ ГДЕ АУ !!! А ДОМ, НА УЛИЦЕ СТАНКО  19/10 В ИВАНОВО КОГДА БУДУТ СНОСИТЬ.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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							На Станко - красивейший особняк 19 века! Как его можно сносить???? Вы что, вандалы? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области
				
сегодня, 13:19

				

				Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области 
								

					
	 Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Пять машин сгорели ночью в Иванове
				
сегодня, 10:57

				

				Пять машин сгорели ночью в Иванове 
									
								

					
	 В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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