Очередной многоквартирный дом снесут в Иванове





В областном центре в ближайшее время будет снесен многоквартирный жилой дом №36 на улице Колотилова. Он находится в аварийном состоянии. Соответствующее постановление вышло в ивановской администрации.

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