Новости
сегодня, 18:04
Очередной многоквартирный дом снесут в Иванове
В областном центре в ближайшее время будет снесен многоквартирный жилой дом №36 на улице Колотилова. Он находится в аварийном состоянии. Соответствующее постановление вышло в ивановской администрации.
- оцените новость:
-
(0)
- 713
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- 2082454сегодня, 18:23АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫ ГДЕ АУ !!! А ДОМ, НА УЛИЦЕ СТАНКО 19/10 В ИВАНОВО КОГДА БУДУТ СНОСИТЬ.
-
- Помидорина1 минуту назадНа Станко - красивейший особняк 19 века! Как его можно сносить???? Вы что, вандалы?
Новость дня
сегодня, 14:54В центре Иванова на дороге образовался большой провал
ФОТО
-
(0)
- 2688
сегодня, 13:19Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области
Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+
-
(2)
- 5535
сегодня, 10:57Пять машин сгорели ночью в Иванове
В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
-
(0)
- 4315
сегодня, 10:12В Иванове определен участок для высадки 600 саженцев
-
(5)
- 4058