Губернатор Павел Коньков принял участие в заседании Госсовета России

По итогам заседания Владимир Путин поручил разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья





Сегодня под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось совместное заседание Государственного совета и комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. В мероприятии принял участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.

На заседании были рассмотрены итоги исполнения «майских указов» главы государства по ряду направлений, в числе которых развитие многофункциональных центров предоставления госуслуг, расселение аварийного жилья и независимая оценка качества работы организаций в социально сфере. С докладами по каждому блоку выступили профильные министры и главы регионов.

Одной из центральных тем обсуждения в рамках заседания Государственного совета России стали задачи по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. «На 1 апреля текущего года по «майским указам» расселено 8,13 млн квадратных метров – это 73% от планового показателя», - рассказал глава государства. Владимир Путин призвал глав регионов к личной ответственности за завершение программы, а также обратил внимание на вопросы качества предоставляемого жилья.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что благодаря принятым мерам достигнуто трехкратное увеличение темпов расселения аварийного жилья, большинство регионов действует в рамках плана, в 20 регионах работают над исправлением ситуации с отставанием от графиков. «Другой важный момент – это качество предоставляемого жилья. Во многом благодаря сигналам общественников, активной работе ОНФ каждая жалоба попадает в реестр, в результате недостатки устраняются», - сообщил министр.

Как сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков, всего с момента начала реализации программы в регионе переселили в благоустроенные квартиры около 3 тысяч человек, ликвидировали порядка 50 тысяч кв. м аварийного жилья. До завершения программы в сентябре текущего года осталось расселить 1770 человек из жилых помещений площадью 30,6 тыс. кв. метров. «Реализация программы находится на моем личном контроле. Задача в регионе поставлена четко – выполнить программу к 1 сентября. Профильные департаменты представили график по каждому муниципалитету индивидуально», - отметил Павел Коньков. В минувшем году решены проблемы «долгостроя», сданы в эксплуатацию дома этапов 2013-2014 годов, полностью реализована программа за 2015 год. В текущем году в регионе сданы два новых дома, еще пять строятся, в муниципалитетах также выкупается жилье на вторичном рынке. Региональные власти приняли решение о предоставлении дополнительного финансирования для завершения программы в Кохме, Плесе, Приволжске в общей сумме 146 млн рублей.

Вместе с тем программа завершает свое действие в текущем году, в нее вошли только те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года. Однако процесс признания жилфонда аварийным продолжается. Как сообщил Павел Коньков, в регионе сформирован новый реестр, который включает на 1 апреля текущего года около 39,5 тыс. кв. м жилья.

Важным итогом Государственного совета России стало принятие принципиального решения о создании постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилфонда. Президент России Владимир Путин поручил Правительству России подготовить соответствующее системное предложение, которое позволит расселять аварийные дома, признанные таковыми после 1 января 2012 года. «Механизм запустить с 1 января 2019 года, а на переходный период – продлить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Проект закона в правительстве проработан и готов быть принят», - заявил Владимир Путин.

Регионы разработали ряд предложений по внедрению новых механизмов, в том числе с учетом принципов социальной справедливости, и внесли на рассмотрение Государственного совета России. В частности, предложены механизмы развития застроенных территорий, формирование рынка арендного жилья, создание специализированного жилищного фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выдача государственных или муниципальных жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья и другие меры.

«Новый реестр, который составлен в Ивановской области, не полный на сегодняшний день, мы прогнозируем, что количество таких домов будет расти. Поручение Президента России – выработать постоянный механизм расселения аварийного жилья, выстроить систему непрерывного вывода из эксплуатации аварийного жилья. Кроме того, в комплексе предстоит решить проблему жилфонда с 70-процентным износом: сегодня эти дома не попадают ни в программу капремонта, ни в программу расселения. Скорее всего, новая система расселения аварийного жилфонда не будет повторять действующую программу. При ее разработке будут учтены и финансовая сторона, и принципы социальной справедливости. Кроме того, будут решены задачи привлечения внебюджетных средств, и, конечно, объединения ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней», - прокомментировал губернатор Ивановской области.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

139

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области