Одну из ивановских пятиэтажек заполонили огромные черные тараканы

Управляющая компания ничего против нашествия насекомых не предпринимает - ФОТО





Фото в редакцию IvanovoNews прислала жительница областного центра. Она живет на улице Танкиста Белороссова в доме №24. Ее квартира на пятом этаже, и женщина страдает от ужасного соседства.

Так выглядит плафон на ее кухне (см. фото). Светильник облюбовали огромные черные тараканы. Жильцы боятся находиться в квартире, поскольку насекомые падают за шиворот с потолка - и проблема эта характерна для всего дома.

По словам автора снимков, управляющая компания «ГОУ ЖХ №6» самоустранилась от решения этой проблемы, хотя по закону обязана проводить дезинсекцию помещений. По нашим данным, эта управляющая компания пропала из поля зрения горадминистрации и по факту прекратила свою деятельность.

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