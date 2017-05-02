Новости
Одну из ивановских пятиэтажек заполонили огромные черные тараканы
Управляющая компания ничего против нашествия насекомых не предпринимает - ФОТО
Фото в редакцию IvanovoNews прислала жительница областного центра. Она живет на улице Танкиста Белороссова в доме №24. Ее квартира на пятом этаже, и женщина страдает от ужасного соседства.
Так выглядит плафон на ее кухне (см. фото). Светильник облюбовали огромные черные тараканы. Жильцы боятся находиться в квартире, поскольку насекомые падают за шиворот с потолка - и проблема эта характерна для всего дома.
По словам автора снимков, управляющая компания «ГОУ ЖХ №6» самоустранилась от решения этой проблемы, хотя по закону обязана проводить дезинсекцию помещений. По нашим данным, эта управляющая компания пропала из поля зрения горадминистрации и по факту прекратила свою деятельность.
- оцените новость:
-
(0)
- 886
- 2
Комментарии (2)
-
- astr28 минут назаднадо бы отловить с пару десятков и в эту самую ГОУ ЖХ №6 подкинуть...
-
- Fantomas25 минут назадЧерные к прибыли:=)
Новость дня
-
(0)
- 2220
-
(2)
- 4774
-
(0)
- 4037
-
(5)
- 3848