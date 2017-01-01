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52 минуты назад
Жители Ивановского района жалуются на холод в квартирах
Распоряжение муниципальной администрации о прекращении подачи тепла было опубликовано 2 мая. До сего дня температура в квартирах, видимо, была терпимой. Сегодня в редакцию IvanovoNews стали поступать звонки. Пока жалуются на холод в квартирах жители Ново-Талиц.
ключевые слова: отопительный сезон
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