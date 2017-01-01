В Иванове старая береза упала на дом, повредила крышу и выбила окно в подъезде





Жители дома №4 во 2-м Спортивном переулке в Иванове боятся выходить во двор. 2 мая часть старой березы упала на дом, повредила крышу и выбила окно в подъезде. Повезло - никто не пострадал. 4 опасных дерева продолжают стоят во дворе. Как долго людям придется ждать их сноса и за чей счет будут спиливать березы и липы – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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