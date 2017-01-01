На одном из ивановских перекрестков произошло аварийное отключение светофоров





Сегодня в 14.30 произошло аварийное отключение светофорного объекта на пересечении улиц Ташкентской и Станкостроителей областного центра. Как сообщает городское управление благоустройства, ремонтные работы будут завершены в ближайшие часы.

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