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55 секунд назад
На одном из ивановских перекрестков произошло аварийное отключение светофоров
Сегодня в 14.30 произошло аварийное отключение светофорного объекта на пересечении улиц Ташкентской и Станкостроителей областного центра. Как сообщает городское управление благоустройства, ремонтные работы будут завершены в ближайшие часы.
ключевые слова: светофоры аварийное отключение
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