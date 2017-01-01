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22 минуты назад
Ивановцы заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве России по спортивной аэробике
Ивановские спортсмены снова взяли пальму первенства, на этот раз - в спортивной аэробике. В Новосибирске завершился Чемпионат и Первенство России. В нем приняли участие 625 спортсменов из разных уголков страны.
Триумфаторов награждали сегодня в областном центре. Ивановскую область на крупных соревнованиях представляли спортсмены 2-й спортивной школы. В возрастной группе 12-14 лет золото взял ивановец Антон Колобов. Мария Терешина завоевала бронзу в индивидуальной программе. Такой же награды удостоились Полина Голубева и Никита Курицын - только в номинации «пара». В общекомандном зачете Ивановская область заняла 3 место в возрастной категории 15-17 лет.
ключевые слова: спортивная аэробика Чемпионат России Первенство России
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