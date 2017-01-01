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Новости

22 минуты назад

Ивановцы заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве России по спортивной аэробике


Ивановские спортсмены снова взяли пальму первенства, на этот раз - в спортивной аэробике. В Новосибирске завершился Чемпионат и Первенство России. В нем приняли участие 625 спортсменов из разных уголков страны.

Триумфаторов награждали сегодня в областном центре. Ивановскую область на крупных соревнованиях представляли спортсмены 2-й спортивной школы. В возрастной группе 12-14 лет золото взял ивановец Антон Колобов. Мария Терешина завоевала бронзу в индивидуальной программе. Такой же награды удостоились Полина Голубева и Никита Курицын - только в номинации «пара». В общекомандном зачете Ивановская область заняла 3 место в возрастной категории 15-17 лет.



ключевые слова: спортивная аэробика Чемпионат России Первенство России
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области
				
сегодня, 13:19

				

				Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области 
								

					
	 Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Пять машин сгорели ночью в Иванове
				
сегодня, 10:57

				

				Пять машин сгорели ночью в Иванове 
									
								

					
	 В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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