ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: превращение афро-долларов в евро, покупки в интернет-магазинах и обрушение стадиона

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Почем деньги? Что общего у евро с африканскими долларами?

- Быстро, удобно, недорого – но насколько безопасно? Как делать покупки в интернет-магазинах?

- Загадочный маршрут. Будут ли и дальше ездить автобусы под номером 15/4?

- Стадион завода чесальных машин рушится. Будут ли его ремонтировать?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

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