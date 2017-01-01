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Новости

51 минуту назад

В Иванове осуждена сотрудница банка, обокравшая свою клиентку


В областном центре вынесен приговор бывшей сотруднице одного из банков. Она признана виновной в краже денег у клиентки.

Женщина работала консультантом при внесении денежных средств для оплаты услуг через платежный терминал. В декабре 2015 года она получила доступ к банковской карте клиентки и открытому на ее имя номеру счета, а также к идентификаторам пользователя и одноразовым паролям для входа через систему «Банк Онлайн» в личный кабинет.

Дома сотрудница банка создала в интернете виртуальный счет на свое имя. А затем начала потихоньку переводить на него деньги со счета клиентки. Таким образом ей удалось похитить 30 тысяч рублей.

Сегодня состоялся суд, который приговорил женщину к штрафу в размере 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: банк клиент кража суд приговор
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