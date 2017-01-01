В районе Кохомского шоссе планируют построить дома, общежития, детсад, школу, магазин, гостиницу, паркинги, спортплощадки

По данному проекту в ивановской мэрии пройдут публичные слушания





19 мая в 14.00 в ивановской мэрии пройдут публичные слушания по планировке территории облцентра, ограниченной новым направлением дороги от Кохомского шоссе до реки Уводь, Кохомским шоссе, улицей Домостроителей, рекой Уводь. Для обсуждения проекта приглашаются все желающие.

С проектом можно ознакомиться в течение месяца с момента публикации. Документация подготовлена Федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Министерства Обороны Российской Федерации».

Согласно плану проектировщиков, на этой территории будет создана вся необходимая для жителей современная инфраструктура. Так, проектом планировки в развиваемом микрорайоне определен перечень объектов капитального строительства. На территории предусматривается размещение 3 многоэтажных жилых домов, 4 общежитий, детского сада на 125 мест, школы на 350 учащихся, магазина повседневных товаров, спортивных площадок, гостиницы на 280 мест.

Для удобства горожан запланированы объекты системы транспортного обслуживания – 2 многоуровневых наземных паркинга на 800 автомобилей, автодороги.

Предусматриваются также и объекты инженерно-технического обеспечения – вся территория будет оснащена очистными сооружениями ливневых стоков и трансформаторными подстанциями. В прибрежной зоне реки Уводь запланирована благоустроенная набережная с максимальным сохранением существующего рельефа и зеленых насаждений, с пешеходными и велосипедными дорожками.

Все замечания и предложения по проекту от заинтересованных лиц и организаций принимаются в городском управлении архитектуры и градостроительства в письменном виде в течение месяца с момента опубликования проекта, также дополнения и изменения можно будет внести в ходе публичных слушаний.

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