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сегодня, 14:54
В центре Иванова на дороге образовался большой провал
ФОТО
В областном центре в Подгорном переулке у деревянного моста на дороге образовался большой провал. У самого канализационного люка. Опасное место огородили аншлагами, сигнальными лентами, установили знаки. На момент публикации фото в Твиттере ремонтные работы не проводились.Фото: Твиттер / Вячеслав Гусев
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Комментарии (4)
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- vofchikсегодня, 14:57А кто будет Остапом Бендером
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- Роман Лысыйсегодня, 15:06В благоустройство уже сообщили, должны все сделать в скором времени
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- Ili ya57 минут назадНайдут того кто так смастерил?
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- макссс11 минут назадремонт за чей счет?
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