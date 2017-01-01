В центре Иванова на дороге образовался большой провал

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В областном центре в Подгорном переулке у деревянного моста на дороге образовался большой провал. У самого канализационного люка. Опасное место огородили аншлагами, сигнальными лентами, установили знаки. На момент публикации фото в Твиттере ремонтные работы не проводились.

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Фото: Твиттер / Вячеслав Гусев