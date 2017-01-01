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Новости

сегодня, 14:54

В центре Иванова на дороге образовался большой провал

ФОТО


В областном центре в Подгорном переулке у деревянного моста на дороге образовался большой провал. У самого канализационного люка. Опасное место огородили аншлагами, сигнальными лентами, установили знаки. На момент публикации фото в Твиттере ремонтные работы не проводились.

Фото: Твиттер / Вячеслав Гусев

ключевые слова: дорога провал
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 14:57
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							А кто будет Остапом Бендером								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роман Лысый								
							
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  • сегодня, 15:06
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							В благоустройство уже сообщили, должны все сделать в скором времени								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 57 минут назад
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							Найдут того кто так смастерил?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 11 минут назад
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							ремонт за чей счет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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