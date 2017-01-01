В Иванове на 7 этаже многоэтажки загорелся балкон

Пострадала пожилая женщина - ФОТО





Сегодня днем в 14-этажном панельном доме №47 на улице Бубнова в областном центре возник пожар. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, на 7 этаже загорелся балкон с находившимся в нем имуществом. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь также задел часть кухни. Из соседних квартир были эвакуированы 2 человека.



В результате пожара пострадала женщина 1942 года рождения. С отравлением продуктами горения и ожогами пенсионерку госпитализировали в 7-ю горбольницу.



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