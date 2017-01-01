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сегодня, 13:46
Сколько в 2016 году заработал председатель Арбитражного суда Ивановской области
Председатель Арбитражного суда Ивановской области Андрей Макаров опубликовал сведения о доходах, расходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Задекларированный доход Андрея Макарова за прошлый год составил 3 216 350,47 руб. Из недвижимости в собственности у него ничего нет, в пользовании – земельный участок (547 кв.м.) и жилой дом (87,9 кв.м.). Владеет автомобилем БМВ Х3.
У его супруги, заработавшей в 2016 году всего 18 750 руб., в собственности – земельный участок (547 кв.м.) и жилой дом (87,9 кв.м.). Транспортных средств нет.
ключевые слова: Арбитражный суд председатель доходы декларация
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