Сколько в 2016 году заработал председатель Арбитражного суда Ивановской области





Председатель Арбитражного суда Ивановской области Андрей Макаров опубликовал сведения о доходах, расходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Задекларированный доход Андрея Макарова за прошлый год составил 3 216 350,47 руб. Из недвижимости в собственности у него ничего нет, в пользовании – земельный участок (547 кв.м.) и жилой дом (87,9 кв.м.). Владеет автомобилем БМВ Х3.

У его супруги, заработавшей в 2016 году всего 18 750 руб., в собственности – земельный участок (547 кв.м.) и жилой дом (87,9 кв.м.). Транспортных средств нет.

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